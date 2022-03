A carregar o vídeo ...

Afastado da Q2, Lewis Hamilton preparava-se para falar aos jornalistas quando, em plena sessão, o alemão Mick Schumacher chocou com violência contra as barreiras e ficou com o seu Haas praticamente destruído. O britânico olhou com apreensão para as imagens e questionou logo sobre o estado do alemão.