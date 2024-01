A carregar o vídeo ...

Nuno Borges celebrou de forma efusiva depois de garantir a presença na terceira ronda do Open da Austrália, ao vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 24.º do mundo, por 7-6 (7), 6-3 e 6-3. É o maior feito da carreira do tenista português. (Vídeo Twitter)