A carregar o vídeo ...

Rúben Neves, médio do Wolverhampton, fez um golaço de levantar o estádio frente ao Manchester United, garantido o empate a um no final do encontro. Nuno Espírito Santo reagiu ao golo de forma exuberante, fazendo lembrar os festejos de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool.