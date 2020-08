A carregar o vídeo ...

Todos os adeptos do Chelsea querem saber se poderão contar com a jovem estrela Kai Havertz na próxima temporada. Este sábado, Petr Cech, antigo guarda-redes e atual dirigente dos blues, reagiu de forma algo curiosa após um adepto confrontá-lo com uma possível contratação do alemão por parte do clube.