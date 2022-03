A reação de Serena Williams à bofetada que Will Smith deu a Chris Rock

A carregar o vídeo ...

Serena Williams ficou boquiaberta com a bofetada que Will Smith deu a Chris Rock durante a cerimónia dos Óscares. No Instagram a antiga tenista partilhou duas stories que, apesar de não referir o nome dos dois artistas, estão a ser divulgadas como reação ao sucedido. Recorde-se que Will Smith ganhou o óscar de melhor ator num. (Vídeo Instagram)