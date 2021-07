A carregar o vídeo ...

A Itália festejou esta terça-feira a passagem à final do Euro'2020, depois do triunfo em penáltis ( 4-2 , após a igualdade a um golo em tempo regulamentar) frente à Espanha, e Spinazzola, que se lesionou no encontro dos quartos-de-final contra a seleção belga, não deixou de festejar - da maneira que conseguiu - a vitória dos 'azzurri' [Vídeo Instagram Spinazzola]