A reação de Wembanyama ao ser escolhido pelos Spurs como primeira 'pick' no draft da NBA

Victor Wembanyama foi, na madrugada desta sexta-feira e sem surpresas, escolhido pelos San Antonio Spurs como a primeira 'pick' no draft da NBA 2023 , dia que o próprio não deverá esquecer tão cedo e no qual foi muito felicitado por quem estava presente no evento. "O momento em que os sonhos se tornam realidade", pode ler-se na publicação da NBA. (: NBA)