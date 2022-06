A reação do presidente da AF Porto às declarações de Varandas a visar Pinto da Costa

A carregar o vídeo ...

José Manuel Neves, presidente da AF Porto, considerou "lamentáveis" as recentes declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, a visar Pinto da Costa, líder do FC Porto. O responsável da AFP não quis alongar-se nos comentários a esta situação, à margem de uma iniciativa do dia da criança, numa escola de Vila do Conde. [Vídeo: Record]