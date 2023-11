A reação emocionante de uma criança autista ao conhecer estádio e jogadores do Nottingham Forest

A carregar o vídeo ...

O Nottingham Forest partilhou, esta quinta-feira, um vídeo do momento em que Jesús, um menino autista de 13 anos apaixonado pelo clube, conhece pela primeira vez o estádio do emblema inglês e convive com os jogadores, especialmente com Anthony Elanga, que considera ser o seu elemento favorito do plantel. Um momento emocionante que o rapaz certamente não irá esquecer! (Vídeo: Nottingham Forest)