Uma adepta do Manchester City presenciou a goleada (7-0) dos citizens sobre o Leeds nas bancadas do Ethiad e, no final do encontro, teve direito a um presente especial. Jack Grealish dirigiu-se a ela e ofereceu-lhe a camisola de jogo. A reação, essa, não podia ser melhor. [Vídeo: Manchester City]