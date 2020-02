A reação viral de adepto após o adeus do Real Madrid à Taça do Rei: «Confiamos na segunda mão»

A carregar o vídeo ...

Depois de vários anos com rondas disputadas a duas mãos, a Taça do Rei mudou a sua fórmula para esta época, mas houve quem ainda não se tenha habituado. É o caso deste adepto do Real Madrid, que após o desaire de quinta-feira com a Real Sociedad disse ao canal 'Cuatro' que confiava na segunda partida. Uma segunda mão que... não existe!