O Estoril garantiu, na antepenúltima jornada da Liga Bwin após a vitória sobre o Arouca (2-0) , a permanência no principal escalão do futebol português. Este sábado, no último jogo em casa da época (frente ao Marítimo) , a claque Gruppo recebeu a equipa de forma fervorosa.