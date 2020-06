A recuperar, a passar e a marcar: eis os dotes de Brunão que convenceram o Arouca

A carregar o vídeo ...

Depois do guarda-redes Fernando Castro ontem, esta terça-feira foi a vez do Arouca mostrar algumas das qualidades do seu segundo reforço. Brunão chegou do Vila Nova , emblema pelo qual venceu a Série C do futebol brasileiro, para viver a sua primeira experiência desta lado do Atlântico. A recuperar, a fazer passes nas costas da defesa e até a faturar de cabeça. Eis os dotes do defesa-central!