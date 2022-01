A carregar o vídeo ...

Sérgio Oliveira está de saída do FC Porto para reforçar a Roma de José Mourinho. Questionado sobre a eventual saída do médio internacional português, em plena conferência de imprensa de antevisão ao duelo de amanhã [quarta-feira] com o Vizela, para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição respondeu da seguinte forma.