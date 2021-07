A resposta de Kasper Schmeichel que 'desarmou' toda a imprensa inglesa

A carregar o vídeo ...

Durante todo o Euro'2020, os adeptos e imprensa inglesa têm dado muito destaque ao termo "it's coming home", em alusão ao facto de o título europeu poder, finalmente, voltar à casa do futebol. Esta terça-feira, na antevisão à partida com os ingleses, Kasper Schmeichel foi questionado sobre o que significaria para os dinamarqueses impedir que tal suceda e a resposta foi... 'destruidora'.