A resposta de LeBron James a Barack Obama com 'bicada' ao calendário da NBA

A carregar o vídeo ...

Está criada mais uma polémica na NBA, desta feita com o impasse sobre a data de início da temporada 2020/2021 . A NBA pretende começar a época a 22 de dezembro, mas os protagonistas não parecem dispostos a tal, sugerindo que a temporada arranque apenas em meados de janeiro do próximo ano. LeBron James já deu 'bicada' sobre o tema em conversa com Barack Obama no programa 'The Shop', da HBO. "Vou apanahr cerejas na primeira metade da época", disse o jogador dos LA Lakers [Vídeo Twitter]