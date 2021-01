A resposta surreal de Klopp: «Fadiga? Quem é o Fadiga?»

A carregar o vídeo ...

Um dia depois da derrota aos pés do Burnley, Jürgen Klopp enfrentou os jornalistas e protagonizou um momento de certa forma insólito quando questionado sobre o papel que a fadiga poderia ter no seu plantel. Tudo porque o técnico não percebeu a palavra 'Fatigue' (fadiga em português) e pensou que se tratava de algum jogador, o que o levou a deixar uma expressão que provocou gargalhadas até do próprio alemão...