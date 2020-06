A revelação de Alberto Rodríguez: «Mourinho disse-me que tinha de dar mais porrada»

A carregar o vídeo ...

Antigo jogador de Sporting, Sp. Braga e Rio Ave, Alberto Rodríguez não chegou a ser comandado por José Mourinho na sua passagem pelo nosso país, mas a verdade é que numa das temporadas no conjunto minhoto, em 2007, recebeu um conselho por parte do atual treinador do Tottenham. A ligação entre ambos deu-se através de um amigo de ambos e foi partilhada pelo próprio defesa, à Movistar Deportes.