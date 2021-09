A reviravolta (impossível) que deixou os norte-americanos incrédulos

A carregar o vídeo ...

Imagine uma equipa de futebol a perder 2-0 já nos descontos… que acaba por ganhar a partida. Foi algo nessa linha que aconteceu no jogo de futebol americano entre as escolas secundárias de Hamilton e Bishop Gorman. Ora, Bishop Gorman vencia por 24-7 a 1.09 minutos do fim, sendo virtualmente impossível dar a volta. Mas um field goal, dois pontapés de saída recuperados (um onside kick que resulte já é obra…) e dois touchdowns, um deles com conversão de dois pontos, consumaram uma inacreditável reviravolta. E com o quarterback lesionado pelo meio…