A carregar o vídeo ...

A XIX Gala 'O Melhor Treinador' do jornal 'O Gaiense' contou com uma sentida homenagem a Neno, antiga figura do Vitória de Guimarães que faleceu a 10 de junho de 2021. Juliana Barros, filha do antigo jogador, deixou uma mensagem de agradecimento à homenagem prestada ao pai.