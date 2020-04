A solução argentina para o regresso do futebol: sem livres diretos nem pontapés de canto

A carregar o vídeo ...

Já parou para imaginar no que poderá acontecer ao futebol quando regressar após esta pausa forçada devido ao coronavírus? Provavelmente não se esperam grandes mudanças para lá de uma possível alteração inicial no que à lotação dos estádios diz respeito, mas da Argentina parece haver quem veja para lá disso... Pelo menos a julgar pela ideia lançada por uma jornalista do canal televisivo Cronica, que na noite de sábado protagonizou em poucos segundos o vídeo que já se tornou viral no país.