A submissão do milhão de dólares: foi assim que AJ McKee assumiu o trono do Bellator

O norte-americano A. J. McKee tornou-se esta madrugada no primeiro campeão do Bellator Featherweight World Grand Prix, ao derrotar o brasileiro Patrício Freire com uma submissão de enorme categoria. McKee prolonga o seu registo de carreira para 18 vitórias em 18 combates e também leva para casa um modesto cheque de... um milhão de dólares (850 mil euros). Para Pittbull, refira-se, foi a quinta derrota em 37 combates.