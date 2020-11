A carregar o vídeo ...

Já aqui mostrámos as imagens da chegada ao Autódromo Internacional do Algarve , e também um pequeno vídeo partilhado por quem estava com Miguel Oliveira dentro do carro a caminho de Portimão , e agora deixamos também o clipe que foi há pouco divulgado pelo Fan Club do piloto de Almada no Facebook, no qual são mostrados outros pormenores da surpresa feita.