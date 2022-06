A surreal ação que ditou o adeus de Davidovich Fokina a Wimbledon

A carregar o vídeo ...

O espanhol Alejandro Davidovich Fokina disse esta quarta-feira adeus a Wimbledon na segunda ronda, ao perder em cinco sets com o checo Jirí Vesely, numa partida que acabou por ficar resolvida de uma forma verdadeiramente surreal. Tudo aqueceu com o marcador em 8-7 a favor do checo, quando o espanhol, depois de perder esse ponto, descarregou a fúria numa bola que lhe chegou perto. O português Carlos Ramos não teve outra possibilidade além de aplicar um ponto de penalidade e o marcador avançou para os 10-7 decisivos no super tiebreak. Surreal!