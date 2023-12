A carregar o vídeo ...

No dia 3 de janeiro de 2021, João Freitas, então jogador do Alverca, viu Alex Apolinário, seu colega de equipa, falecer em campo. Nesta entrevista a Record, o agora jogador do Atlético recorda o momento com André Zeferino, jornalista que também estava no estádio e que também assistiu a tudo. A tatuagem na perna de João Freitas é uma homenagem especial.