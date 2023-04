A temporada de Ronaldo em números

A carregar o vídeo ...

No reencontro com um adversário de boa memória, Cristiano Ronaldo acabou por viver nova desilusão. Na receção ao Al Wehda, clube frente ao qual CR7 vivera um dos momentos altos desde que chegou à Arábia Saudita – marcou os quatro golos na vitória (4-0) para o campeonato a 9 de fevereiro –, o português não só ficou em branco pelo terceiro jogo seguido como o Al Nassr acabou eliminado da Taça do Rei. Uma época que poderia estar a correr melhor mas onde não faltam golos do português.