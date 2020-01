A carregar o vídeo ...

Questionado por Record na conferência pós-jogo com o Al Hilal (3-1) sobre se foi a equipa do Flamengo a alimentar Jorge Jesus ou o contrário na segunda parte das meias-finais do Mundial de Clubes, o treinador falou num misto e acabou a falar sobre a sua teoria relativamente à forma como os vários técnicos se comportam durante as partidas.