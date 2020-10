A todo o gás: as incríveis descidas no Golden Trail Championship

A carregar o vídeo ...

Já aqui tínhamos mostrado as melhores imagens da primeira jornada da grande final das Golden Trail Series e agora deixamos aquelas que serão muito provavelmente as mais impressionantes. Foram gravadas por Greg Vollet e mostram na primeira pessoa como é acompanhar os craques do trail a todo o gás nas zonas de descida. Eles caem, levantam-se e seguem... a todo o gás! Até arrepia só de ver!