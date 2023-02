Um pontapé fortíssimo de Diogo Costa para o ataque do FC Porto numa altura em que a defesa do Sporting estava desposicionada com Toni Martínez a ganhar nas alturas e a colocar Pepê em boa posição para encarar Adán. No frente a frente com o guarda-redes espanhol dos leões, o brasileiro teve sangue frio e fez um 'chapéu' para o 2-0.