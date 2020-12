A triste mensagem de George Russell depois do erro da Mercedes

A carregar o vídeo ...

George Russell partilhou uma mensagem esta manhã nas redes sociais onde parece estar conformado depois do erro da Mercedes no GP Sakhir, que o impediu de ganhar o seu primeiro grande prémio. O piloto britânico - que foi chamado pela equipa para substituir Lewis Hamilton, a recuperar da covid-19 -, ia lançado para a vitória na prova, mas uma falha no rádio fez a equipa chamar os seus dois carros à boxe e, depois de uma grande confusão com a troca de pneus, Russell teve de voltar de novo à boxe e acabou por perder a corrida para Sergio Perez. "Não estava destinado...", lamentou.