A trivela de Fábio Martins que deu início à reviravolta do Al Shabab diante do Al Nassr de Rui Vitória

O Al Shabab, de Pedro Caixinha, encontra-se neste momento empatado (1-1) com o Al Nassr, em jogo da 3.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita. O momento do golo que reestabelece a igualdade no marcador teve início nos pés de Fábio Martins, extremo português de 27 anos, que com um cruzamento de trivela colocou a bola no centro da área da equipa orientada por Rui Vitória. [Vídeo: Al Shabab]