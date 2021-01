Analisando o histórico de confrontos entre Benfica e Sp. Braga, recuamos até à época 2015/16 para encontrar a última meia-final com os dois clubes na Taça da Liga, tal como vai acontecer hoje. Nessa temporada, as águias venceram por 2-1, sendo que o golo dos bracarenses foi apontado por.... Rafa Silva, atualmente no Benfica.