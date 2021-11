A carregar o vídeo ...

Filipe Albuquerque (Accura) foi esta madrugada terceiro classificado nas 10 Horas de Petit Le Mans, a última prova do campeonato americano de resistência automóvel (IMSA), e acabou a competição no segundo lugar. O piloto português, que fez equipa com os norte-americanos Ricky Taylor e Alexander Rossi, fez esta ultrapassagem que deixou os comentadores da NBC rendidos... (Vídeo NBC/Twitter)