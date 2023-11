A viagem até ao pequeno Liechtenstein onde Portugal quer continuar a ser grande

A carregar o vídeo ...

Com um território de 160 quilómetros quadrados – e apenas 39 mil habitantes – o Liechtenstein, principado situado entre a Suíça e a Áustria, não tem aeroporto. Como tal, a rota escolhida pela Federação Portuguesa de Futebol – e também por Record, que fez um percurso semelhante – é voar até Zurique, uma das cidades mais próximas com aeroporto para, depois, realizar o restante trajeto até ao Liechtenstein. Viaje com o Record em mais uma etapa de Portugal na qualificação para o Euro'2024.