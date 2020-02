A carregar o vídeo ...

David Luiz desatou a atormentar quem dormia no autocarro do Arsenal e a brincadeira não foi bem recebida por alguns companheiros de equipa, enquanto Pablo Marí , que reforçou o clube londrino no mercado de inverno, esperou pelo momento certo para a 'vingança' e como diz o provérbio português: cá se fazem, cá se pagam...