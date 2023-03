A carregar o vídeo ...

O Sporting partilhou este sábado os bastidores do apuramento para os quartos-de-final da Liga Europa, conseguido no reduto do Arsenal, num vídeo no qual mostra todo o caminho até à loucura da qualificação, desde a chegada, à visita de Porro, passando pelas emoções do jogo com o Arsenal e dos penáltis.