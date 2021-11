A volta de Verstappen no Qatar que poderá ser decisiva no título mundial de Fórmula 1

A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton v enceu o Grande Prémio do Qatar e reduziu para 8 pontos a desvantagem face ao atual líder do Mundial de pilotos, Max Verstappen. Mas a diferença poderia ser agora de apenas 6 pontos, caso Verstappen não tivesse 'roubado' a volta mais rápida da corrida a Hamilton nas últimas voltas ao traçado de Losail. Recorde-se que, na Fórmula 1, o piloto que fizer a volta mais rápida e terminar entre os 10 primeiros, ganha um ponto extra. O ponto conquistado por Verstappen poderá, por isso, vir a revelar-se decisivo nas contas finais da luta pelo título mundial, quando restam apenas duas provas (Arábia Saudita e Abu Dhabi) para o fim do campeonato. [Vídeo: Youtube DHL]