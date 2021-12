A carregar o vídeo ...

Com a ajuda do companheiro de equipa Sergio Pérez, Max Verstappen garantiu a pole position para o GP de Abu Dhabi, a prova final da temporada onde tudo se decidirá quanto à luta pelo título. Foi uma jogada de equipa perfeita por parte da Red Bull, com o mexicano a dar 'boleia' ao holandês para um registo supersónico ao traçado de Yas Marina.