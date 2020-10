A carregar o vídeo ...

Lewis Hamilton garantiu este sábado a pole position (97.ª da carreira) e vai arrancar para o GP Portugal de Fórmula 1, no domingo, no primeiro lugar da grelha. Veja como foi a melhor volta do piloto britânico da Mercedes na Qualificação desta tarde, na qual superou o companheiro de equipa Valtteri Bottas por apenas um décimo de segundo. [Vídeo: Twitter F1]