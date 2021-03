A carregar o vídeo ...

Max Verstappen (Red Bull) vai este domingo partir da pole position para o Grande Prémio do Bahrain, prova que marca o arranque do Mundial de Fórmula 1 e que está agendada para as 16 horas em Portugal Continental. O piloto holandês arrasou a concorrência na qualificação de ontem com esta volta ao traçado de Sakhir em 1.28,997 segundos. [Vídeo: Twitter Fórmula 1]