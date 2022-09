A carregar o vídeo ...

Um defesa do Real Salt Lake surpreendeu do guarda-redes Atlas, do México, à passagem do minuto 17. Vendo José Hernández adiantado, Aaron Herrera olhou para baliza e arriscou um remate a 70 metros. O êxito foi garantido com o risco do golo de carreira do defesa norte-americano de 25 anos. E que golo.