O central uruguaio Rodrigo Abascal foi eleito pelos adeptos axadrezados como o melhor jogador do mês de janeiro em função do golo que apontou antes do meio-campo ao Vizela. Pontapé insólito cujo regozijo o defesa assumiu, bem como a ambição de somar mais três pontos na receção ao Estoril, onde Abascal já espera ver Robert Bozeník junto com a equipa.