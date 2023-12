Abel agradece convite do P. Ferreira: «Estava a pensar descansar, mas um bom dérbi...»

A carregar o vídeo ...

Abel Ferreira recorreu nas últimas horas às redes sociais para agradecer o convite do Paços de Ferreira, que sugeriu que o treinador português, que ao terminar a época no Brasileirão referiu que queria ter tempo para gastar o seu dinheiro , marcasse presença no Estádio Capital do Móvel para assistir ao dérbi entre os castores e o Penafiel (este sábado, 11 horas), clube da terra natal do técnico. "Bem jogado, Paços de Ferreira! Obrigado pelo convite! Bem, estava a pensar em descansar, mas um bom dérbi é sempre tentador... Há lugar para mais um no setor dos adeptos visitantes? Grande abraço, bom jogo e que ganhe o melhor", escreveu Abel no Instagram. (: P. Ferreira)