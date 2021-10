A carregar o vídeo ...

O Palmeiras recebeu na madrugada deste domingo o Bragantino, em encontro do Brasileirão, e saiu derrotado (2-4) . No final da partida, Abel Ferreira deixou muitos elogios aos adeptos do 'verdão' , mas apontou à sua equipa sublinhando que "não foi um bom jogo" mas assumindo a responsabilidade: (Vídeo: TV Palmeiras)