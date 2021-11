Abel comenta caso Bruninho: «Precisamos de muitos como ele, que respeitem o adversário e sobretudo o futebol»

A carregar o vídeo ...

O caso Bruninho continua a dar que falar no Brasil, e desta vez foi Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, que no rescaldo da vitória do verdão frente ao Atlético Goianiense (4-0) , aproveitou para deixar uma mensagem, frisando que o futebol precisa de "muitos Bruninhos, que saibam respeitar os adversários e sobretudo o futebol". (Vídeo: YouTube/TV Palmeiras)