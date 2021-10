A carregar o vídeo ...

O Palmeiras venceu esta quarta-feira na visita ao terreno do Ceará (2-1) , mas nem por isso Abel Ferreira deixou de tecer algumas críticas depois do jogo. Além de ter questionado a decisão do VAR que valeu um golo anulado a Breno, o treinador português visou ainda o calendário de seleções. (Vídeo: ESPN Brasil)