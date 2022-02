Abel convida Guardiola a ver jogo do Palmeiras e para um jantar: «A ver se aprendi alguma coisa»

A carregar o vídeo ...

Causou impacto no Brasil a declaração de Pep Guardiola , que considerou o River Plate como melhor equipa sul-americana. A situação foi tema de conversa na conferência de imprensa de Abel Ferreira desta sexta-feira, de antevisão à final do Mundial de Clubes, e o português, com muita ironia à mistura, lembrou que Gabriel Jesus saiu do Verdão, convidou o espanhol do Man. City a ver o jogo para procurar mais talento para levar consigo e, a fechar, ainda lançou a ideia de um almoço ou jantar entre ambos.