Abel Ferreira mostrou-se algo agastado com alguns comentários feitos pela imprensa brasileira e, depois da vitória frente ao Cuiabá, que colocou o Palmeiras na liderança do Brasileirão, o treinador explicou, de forma algo irónica, o que é ter felicidade no jogo. (Vídeo YouTube/Palmeiras)