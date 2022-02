Abel e o "detalhe" que ditou derrota do Palmeiras: «Estás de costas, a bola bate na mão e o árbitro dá penálti...»

A carregar o vídeo ...

Na flash-interview após o final do jogo com o Chelsea, Abel Ferreira assumiu que a partida tinha sido definida por um detalhe. Questionado sobre esse mesmo momento, o treinador português do Palmeiras falou na falta que deu origem ao penálti que viria a fixar o resultado final do jogo. "Tal como disse, os nossos jogadores fizeram uma bela partida e foi definida num detalhe. Estou sempre a dizer-vos que o jogo tem fatores aleatórios e o aleatório é, por exemplo, tu estares de costas, a bola bate na tua mão e o árbitro decidiu ser penálti. Temos de aceitar e seguir em frente. Dar os parabéns ao adversário. O detalhe foi esse, um canto, uma segunda bola que bateu na mão de um jogador meu. O árbitro viu o lance, disse que era penálti e é aceitar e seguir", atirou, na conferência de imprensa.