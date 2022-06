Abel Ferreira ajuda os seus jogadores na gestão das finanças e revela quem o ensinou: «É agora diretor do PSG»

A carregar o vídeo ...

Após a goleada do Palmeiras sobre o Botafogo (4-0), de Luís Castro, Abel Ferreira foi questionado na conferência de imprensa sobre aspetos extra-futebol, nomeadamente se ajuda os seus jogadores a gerirem melhor as finanças. E revelou que, no seu trajeto como futebolista, contou com os conselhos de Luís Campos - hoje oficializado no PSG - nesse aspeto.